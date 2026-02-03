La CUP pide a Dalmau "menos chantaje, cinismo y mentiras" tras decir que sin cuentas no hay trenes

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha pedido al conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, "menos chantaje, cinismo y mentiras" después de que afirmase que sin tener unos Presupuestos aprobados para 2026 no habrá trenes.

En rueda de prensa, ha lamentado que haya habido una nueva incidencia este martes en el servicio de Rodalies, y ha acusado al Govern de "bunkerizarse", actuando como si tuvieran mayoría absoluta, y de tener una actitud chulesca y cínica ante esta situación, textualmente.

Ha recordado que el Ejecutivo catalán dijo la semana pasada que este lunes Rodalies funcionaría con normalidad, pero no ha sido así, y ha acusado a los socios del Govern, ERC y Comuns de "ceguera" y de pretender sostener un Govern que no sabe gestionar esta crisis.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Pellicer también ha calificado de "tomadura de pelo" que el Govern y los Comuns anuncien la imposición de 12 multas a propietarios por incumplir la Ley de Vivienda, al aplicar el régimen sancionador acordado entre ambos, ya que considera que hay centenares de casos que se deberían sancionar.

El diputado 'cupaire' ha afirmado que las leyes están para cumplirlas y que no se puede acordar su cumplimiento: "Se tiene que pedir, se tiene que suplicar y se tiene que acordar que se cumpla, ¿dónde se ha visto eso?", ha criticado.

Pellicer ha acusado al Govern de apoyar la aplicación de leyes que defienden a los más fuertes y no tener ningún interés en aplicar las que sirven para limitar privilegios, y ha tachado de "danza de apareamiento" ajena a la realidad la reunión entre Govern y Comuns de este lunes para evaluar el cumplimiento de los pactos para los suplementos de crédito de 2025.

También ha criticado que ERC haya quitado del texto de su moción del próximo pleno la petición de dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, después de haber pedido que dimitiera por la crisis en Rodalies: "Parece que hay un interés en sostener a este Govern a toda costa", ha reprochado.

Ha reclamado que todos los grupos parlamentarios voten a favor de la dimisión de Paneque que recoge la moción de la CUP que se debatirá en el pleno de la semana que viene, ya que considera que es una persona que "sobradamente ha demostrado que no está a la altura de su cargo".