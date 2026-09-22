La CUP pide que el debate sobre educación no sea "una operación para cerrar el conflicto" laboral

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha reclamado que el debate sobre el sistema educativo catalán no se acabe convirtiendo en "una operación para cerrar el conflicto" laboral con los profesores, y ha instado al Ejecutivo de Salvador Illa a retomar la negociación con los sindicatos, escuchar sus propuestas, establecer un calendario concreto y medidas que se puedan aplicar ya.

"El Govern ya lo hizo, intentó darlo por cerrado mediante un acuerdo que no representaba a la mayoría sindical, y ahora no puede repetir la misma operación sustituyendo la negociación por un debate institucional", ha pedido Castillejo en rueda de prensa este martes, después de que el Govern haya convocado a los grupos parlamentarios a una cumbre educativa el viernes.

La diputada 'cupaire' ha señalado que el debate educativo es necesario, pero ha insistido en que "no puede servir para aplazar las soluciones que los centros necesitan ahora y hoy", y ha añadido que el Govern no puede pedir una tregua si lo que pretende es parar la movilización y no negociar con los sindicatos.

También ha reclamado que se despliegue "en condiciones" lo establecido a en la Ley de Educación de Catalunya (LEC) de 2009, que establece que se debe destinar el 6% del PIB catalán a educación, y ha sostenido que antes de diagnosticar los problemas del sistema se debe desplegar lo establecido.

ENCARGO AL CONSELL D'EDUCACIÓ

Castillejo ha criticado que el Govern haya encargado al Consell d'Educación la activación de este debate educativo, ya que considera que las conclusiones que se extraigan "no se pueden convertir en un consenso educativo de país", ya que dentro del Consell están representados tanto la escuela pública como la escuela privada y concertada y las patronales Pimec y Foment del Treball.

También ha reclamado que los temas a debate no se limiten a los establecidos entre el Govern y la OCDE, ya que considera que dejan fuera dos problemas: "La debilitamiento de la red pública" y el catalán como lengua vehicular en el actual sistema educativo.

En cuanto a la escuela inclusiva, la diputada 'anticapitalista' ha sostenido que no se puede sacar conclusiones sobre su funcionamiento porque "el decreto no se ha desplegado con los recursos necesarios".

Castillejo ha pedido "garantías para que el debate sea real, los compromisos sean concretos, con presupuesto, con calendario, que se pueda negociar el conflicto, que se avance hacia el 6%, que se refuerce la red pública, que se garantice el catalán y que se despliegue efectivamente la escuela inclusiva".

Preguntada por la propuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de abrir una red de supermercados públicos tras reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la diputada 'cupaire' ha sostenido que "el PSC vive en el mundo del simbolismo", tras lo que ha añadido que esperarán a ver si es una apuesta clara y si se hace realidad.