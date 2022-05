La CUP pide no dar "categoría de ley" a la sentencia del 25% con el acuerdo del catalán

Pide que Aragonès "pare" los JJ.OO. y que Colau se posicione en contra

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha reclamado que el Parlament no dé "categoría de ley" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un 25% de castellano en las escuelas catalanas con el acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística entre PSC-Units, ERC y comuns, y ha vuelto a pedir su retirada

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha apostado por iniciar un diálogo con la comunidad educativa, las entidades en defensa del catalán, el Parlament y el Govern: "No será fácil, no tenemos la fórmula secreta, pero no hagamos pasar gato por liebre", ha sostenido el diputado 'cupaire'.

Ha criticado que la propuesta de PSC, ERC y comuns --de la que Junts se ha desvinculado-- "no sirve, ni esquiva la sentencia, ni defiende la lengua, hace todo lo contrario", y ha acusado al Govern de poner en marcha una operación política para dar categoría de ley la sentencia del TSJC, ha dicho textualmente.

"No podemos ceder ni un palmo", ha afirmado Pellicer, que ha reclamado hacer frente a la sentencia, y ha pedido que la Conselleria de Educación rectifique la actitud que ha tenido con la comunidad educativa.

Sobre un posible decreto del Govern para proteger el modelo de inmersión lingüística, el diputado anticapitalista ha descartado posicionarse sin saber su contenido, pero ha insistido en que cualquier paso debe hacerse con el consenso de la comunidad educativa, y en este caso "no se les ha consultado".

"Pedimos al Govern, comuns y PSC que dejen de marear la perdiz, si quieren asumir las sentencia que lo digan", ha defendido Pellicer, que ha criticado que desde el Ejecutivo catalán hay una absoluta improvisación, en sus palabras.

"ARAGONÈS, PARE LOS JJ.OO."

Pellicer ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que paralice el proyecto de los Juegos Olímpicos de Invierno 2023 después de la manifestación este domingo en Puigcerdà (Girona) en contra de la candidatura: "Señor Aragonès, pare los juegos olímpicos. Defender el proyecto es incompatible con ser de un partido que se defiende como de izquierdas, ecologista e independentista".

También ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a posicionarse en contra, la ha acusado de "declarar la emergencia climática y a la vez guardar silencio", y ha reivindicado que el Ayuntamiento de la capital catalana deje de ponerse de perfil, como considera que está haciendo.

Ha calificado de histórica la manifestación del domingo, en la que participaron miembros "de la CUP, los comuns y cargos electos de Junts y ERC", y ha acusado al Govern de estar más pendiente de satisfacer las necesidades de la patronal que las de la gente a la que representa en el Pirineo.

"Sabiendo que el viernes es el último día, nos tememos que el Govern esté negociando a puerta cerrada" el proyecto, y ha insistido en que están preocupados por el silencio que, a su juicio, están mostrando las administraciones implicadas.