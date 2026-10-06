La CUP pide reconstruir el independentismo "ahora que la carpeta represiva del 1-O se va cerrando"

Archivo - La portavoz de la CUP, Su Moreno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía a los políticos del 'procés' como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y ha dicho: "Ahora que la carpeta represiva del 1 de octubre se va cerrando, es hora de salir del laberinto y reconstruir el independentismo popular".

Así se ha expresado en un mensaje difundido por el partido este martes después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado la amnistía al delito de malversación y el Tribunal Supremo (TS) haya decidido dejar sin efecto la orden de detención contra Puigdemont.

"Esperamos que el presidente Puigdemont y los consellers Puig y Comín puedan volver al país lo antes posible. Pero también queremos ser claros, la amnistía solo será un éxito cuando llegue a todo el mundo, también a los activistas y militantes que todavía están pendientes de recibirla", ha agregado Moreno.

La portavoz 'cupaire' ha sostenido que la Ley de Amnistía "es una victoria del movimiento independentista, que la ha conquistado con la movilización y la lucha, pero que, aunque permite aligerar la represión, no resuelve el conflicto político catalán".

Ha apuntado que "el Estado español sigue sin reconocer el derecho a la autodeterminación" y ve necesaria una fuerza independentista que sea popular y antifascista y capaz de unir las luchas por la educación, la vivienda, los derechos laborales, la agricultura, las luchas feministas, el antirracismo y la lengua.

"De alguna manera volver a situar la independencia en el centro del debate político. Al final, la ruptura democrática sigue siendo la única vía para conseguir la independencia", ha zanjado.