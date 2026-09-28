La CUP reclama declarar "el estado de emergencia para tomar medidas extraordinarias" en vivienda

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en una rueda de prensa en la sede del partido - CUP

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha reclamado este lunes que el Gobierno central "declare el estado de emergencia para tomar medidas extraordinarias que pongan por delante de todo la garantía universal del derecho a la vivienda contra los intereses privados".

"Para revertir este drama no valen recetas mágicas ni trucos de manos, la fórmula es tan elemental como urgente: dejar de desplegar la alfombra roja a los depredadores inmobiliarios", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido.

Ante el decreto de vivienda que impulsará el Consejo de Ministros este martes, Moreno ha pedido no "seguir con una tibieza de medidas que son puro maquillaje o que van a resolver casas individuales", y ha advertido que mientras la vivienda sea una mercancía no habrá ninguna solución definitiva.

"Después de ocho años al frente del Gobierno estatal piden tranquilidad porque aprobarán un decreto que nos salvará las vidas. Sinceramente, no sabemos si es cinismo profundo o un insulto a nuestra inteligencia", ha agregado.

PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS Y COMPRA ESPECULATIVA

Desde la CUP también han señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ven como "delegado y ejecutor de las políticas de Madrid", y han exigido ejercer la soberanía del Parlament de Catalunya para impulsar el derecho a la vivienda.

En este sentido, Moreno ha reclamado prohibir desde la Cámara catalana todos los desahucios "de manera urgente e inmediata sin esperar decretos del Gobierno español".

Entre otras medidas, la CUP propone la expulsión de todos los fondos de inversión extranjeros de Catalunya y recuperar todas las viviendas que estos fondos "tienen secuestradas y destinarlas a aquello para lo que existen, es decir, para que la gente viva en ellas".

La portavoz también ha pedido garantizar contratos de alquiler indefinidos y la prohibición de la compra especulativa de vivienda en Catalunya.

"Si esto no se ha hecho es porque el Govern de Salvador Illa no ha querido, porque prefiere que los que acaparan la vivienda puedan seguir enriqueciéndose a costa de la precariedad y la miseria de la gente, porque hoy tenemos las mayorías para hacerlo. No valen excusas técnicas ni jurídicas", ha zanjado.