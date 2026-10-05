La CUP reclama al Govern una "planificación adecuada" para adaptarse al contexto climático

La portavoz de la CUP, Su Moreno - CUP

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha reclamado al Govern una "planificación adecuada" de las infraestructuras y servicios públicos para adaptarse al actual contexto climático tras el temporal de lluvia que está sufriendo Catalunya desde este sábado que, dice, está evidenciando que las infraestructuras no están preparadas.

En rueda de prensa este lunes ha exigido una "revisión del estado de los centros educativos, la inspección de los edificios, los accesos y los entornos, y garantizar protocolos claros ante situaciones de riesgo".

Ha criticado que las alertas enviadas por el Govern este lunes "han llegado tarde, cuando muchísimas personas ya habían salido de casa", y ha señalado que el Ejecutivo deberá dar explicaciones porque considera que no puede ser que no se prevean las dificultades de movilidad un lunes por la mañana, lo que califica de negligente.

En este sentido, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por estar "entrando ya en la campaña electoral española" antes, dice, de responder a la emergencia por las lluvias.

Moreno ha lamentado la muerte de dos personas a causa de este temporal y ha añadido que es necesaria una "auditoría urgente del Estado" sobre la resiliencia climática de los hospitales, escuelas, carreteras y resto de servicios esenciales, con un plan de inversiones con calendario y presupuestos para corregir las vulnerabilidades.