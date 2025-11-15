La CUP reúne a más de 100 cargos electos para preparar las municipales de 2027

Un momento de la reunión en Arenys de Munt - CUP

La CUP ha reunido este sábado a más de 100 cargos electos en Arenys de Munt (Barcelona) para preparar las elecciones municipales de 2027, informa en un comunicado.

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha dicho que se han abordado "cuestiones clave para la transformación desde los municipios: el modelo productivo, la lengua o la vivienda".

"Trabajaremos desde todos los sitios donde tengamos incidencia para favorecer la limitación de la compra especulativa de vivienda", ha asegurado.

LLUC SALELLAS

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacado que intentan "gobernar para transformar" y que una de las claves es el derecho a la vivienda, que considera el gran problema de los gerundenses y los catalanes.

"Trabajaremos para limitar los pisos turísticos ilegales e internar revertir la dinámica especulativa" del marcado inmobiliario, ha asegurado.