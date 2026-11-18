Visita del ciclista Enrica Mas y Movistar Team a la sede de Cupra - JORDI PLAY - CUPRA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha celebrado la victoria de Enric Mas en la última edición de La Vuelta ciclista a España con una visita del Movistar Team en la que también ha participado Juanpe López.

La marca ha explicado en un comunicado este miércoles que el Movistar Team realizó un encuentro con los trabajadores de Cupra en su sede y con "apasionados del ciclismo" en Casa Seat Cupra de Barcelona.

Cupra es el Coche Oficial de Movistar Team en las temporadas 2026 y 2027, y proporciona apoyo técnico y logístico al conjunto ciclista durante las diferentes competiciones.

La colaboración comprende sus equipos masculino, femenino, sub-23 y gravel, y alrededor de 250 jornadas de competición por temporada.

La visita "ha permitido celebrar ahora ese éxito de forma conjunta y reforzar una alianza" construida sobre una forma compartida de entender la competición: ambición, rendimiento, trabajo en equipo y voluntad de superar los límites.