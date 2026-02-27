Cupra City Garage activa la agenda de marzo en torno al arte, diseño y electromovilidad

Imagen de la experiencia artística 'El Público Invisible'. - CUPRA

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha activado la agenda de marzo, marcada por una programación en torno al arte digital, el diseño, la moda y la música y la electromovilidad, con el objetivo de seguir consolidándose como un referente cultural en la ciudad, ha explicado este viernes en un comunicado.

La agenda artística incluye la experiencia artística 'El Público Invisible', en colaboración con la feria de arte contemporáneo CAN Art Fair Madrid, y que reunirá en la sala inmersiva de Garage las obras digitales de Tiziana Alocci, Enrique Aguado, Moratiel, Craves y Johwska, y una nueva sesión del ciclo de charlas 'Driven by Design' junto a Madrid Design Festival.

Otros eventos destacados por la entidad son la exhibición del modelo monoplaza Gen3 Evo del equipo Cupra Kiro durante la competición internacional de automovilismo de monoplazas totalmente eléctricos, el Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E, o del Cupra Born, el primer modelo 100% eléctrico de Cupra.