Cupra City Garage Madrid acogerá la presentación de 'In Vitro' de HBO Max y 3Cat

Imagen del podcast en vivo de What Magazine - CUPRA

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de noviembre de la Cupra City Garage Madrid ha programado 2 nuevas sesiones de las Raval Music Sessions, con los artistas J Kbello y Guillo Rist, así como la presentación de la serie 'In Vitro' de HBO Max y 3Cat y una conversación con sus actores y creadores.

A lo largo del mes, el espacio acogerá también el podcast en vivo de What Magazine, que combinará una mesa redonda y diferentes entrevistas de la escena musical; una 'masterclass' de la creadora de contenido Física MR en torno a los mitos sobre la electrificación y una nueva edición de 'Sábado Eléctrico', informa en un comunicado este martes Cupra.

Además, el Cupra City Garage Madrid acogerá el encuentro entre los creadores Al Ewing y Mateusz Lenart, en el marco de la 18 edición del festival internacional de literatura y creación contemporánea Eñe, y una jornada multidisciplinar en torno a la poesía, también en torno a la tercera edición del festival Nudo.