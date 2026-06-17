Cupra colabora con los Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships de tenis

Tenis - CUPRA

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra colabora con los Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships (ATP 250 y WTA 125) de tenis como Socio Automovilístico Oficial del torneo masculino y Socio Premium y de Automoción Oficial del torneo femenino, informa en un comunicado este miércoles.

El acuerdo se engloba dentro de la alianza de Cupra con el Mallorca Country Club por tres años, escenario donde la marca automovilística también colaborará con Padel FC, responsable de la sección de pádel del club mallorquín.

La marca estará presente del 20 al 27 de junio en la competición masculina y del 12 al 18 de octubre en el torneo femenino, donde pondrá a disposición de la organización su gama de modelos para los traslados de los jugadores.