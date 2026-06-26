Cupra y la empresa de joyería MAM presentan 5 colecciones conjuntas en la Paris Fashion Week

Imagen del desfile con una de las piezas de la colección de Cupra y MAM. - CUPRA

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra y la empresa de joyería MAM han presentado 5 colecciones masculinas, diseñadas con el universo y diseño de la marca automovilística como inspiración, en la Paris Fashion Week 2026, que se celebra hasta el domingo en la capital francesa.

Ambas empresas, que colaboraron por primera vez en 2024 con una primera colección, han establecido un nuevo acuerdo con el objetivo de utilizar la moda como "herramienta de transformación, expresión personal y libertad creativa", informa Cupra en un comunicado este viernes.

La nueva colaboración está compuesta por un total de 37 piezas de 5 colecciones diferentes, e incluyen anillos, pendientes, collares o pulseras, elaborados con materiales de alta tecnología, ligeros, y duraderos.

Para Cupra, la presencia en la semana de la moda de París se enmarca en su estrategia para reforzar su posicionamiento entre las nuevas generaciones a través de la creatividad, la innovación y el diseño.

El chief brand officer de Cupra, Ignasi Prieto, ha defendido el "poder del diseño" para trascender disciplinas y crear conexiones emocionales con los consumidores, mientras que la cofundadora y directora creativa de MAM, Anthya Tirado, ha afirmado que ambas empresas comparten la visión de hacer las cosas de forma diferente.