Cupra, nuevo 'automotive partner' del Emaar Dubai Premier Padel P1 hasta 2028

Presencia de cupra en el Emaar Dubai Premier Padel P1 - CUPRA

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cupra se ha convertido en 'automotive partner' del torneo Emaar Dubai Premier Padel P1 hasta 2028, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que este acuerdo "representa un primer paso en el camino de CUPRA hacia Oriente Medio, dando a conocer la marca y conectando con nuevas audiencias antes de su prevista entrada en la región".

Ha añadido que establecer una conexión con el público local a través del deporte y la cultura permite "aumentar el conocimiento de marca en un mercado que representa un nuevo capítulo en su estrategia de globalización".

Cupra contará con una "destacada presencia" durante el torneo, tanto en la pista como en los canales digitales, y expondrá dos modelos en el recinto.

"El acuerdo lleva un paso más allá nuestro compromiso de largo recorrido con este deporte y, al mismo tiempo, crea un punto de contacto relevante para que Cupra conecte con nuevas generaciones en Emiratos Árabes Unidos", ha explicado el chief brand officer de Cupra, Ignasi Prieto.