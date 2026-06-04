Cupra Pulse ofrecerá 12 horas de música electrónica al día durante el Primavera Sound

El Cupra Raval junto al escenario Cupra Pulse en el Primavera Sound - CUPRA

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cupra volverá a estar presente en el Primavera Sound con el Cupra Pulse, que ofrecerá 12 horas de música electrónica al día, informa la marca en un comunicado este jueves.

Entre los artistas que acogerá el escenario están The Avalanches, Brutalismus 3000, Hannah Diamond y Rustie, "además de una selección sorpresa de músicos para la última noche".

El director global de Marketing de Cupra, Patrick Sievers, ha explicado que el Primavera Sound "representa el tipo de energía y la actitud que conectan de forma natural con Cupra".

"Volver al festival con Cupra Pulse nos permite seguir explorando nuevas formas de fusionar la música, el diseño y la actuación a través de experiencias que resultan atrevidas, inmersivas e inspiradoras", ha añadido.

Por otro lado, los visitantes del festival podrán conocer al Cupra Raval en la zona VIP de la terraza Cupra Pulse.