El Cupra Raval, finalista del premio Car of the Year 2027

Archivo - Fotografía del Cupra Raval - CUPRA - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Raval ha sido seleccionado como uno de los 7 finalistas del premio Car of the Year 2027, tras la evaluación de un total de 38 coches por un jurado formado por 64 periodistas de 25 países, informa en un comunicado este lunes la compañía.

Es el cuarto modelo de Cupra que se sitúa entre los finalistas del galardón, después del Cupra Formentor en 2021, el Cupra Born en 2022 y el Cupra Terramar en 2025.

La compañía ha explicado que esta nominación representa "la mayor transformación de la historia de la compañía y de años de inversión para electrificar Martorell", con más de 3.000 millones de euros invertidos.

Ha añadido que este modelo es "el lanzamiento más exitoso de la historia de la marca", con más de 60.000 pedidos de clientes desde su presentación en abril y más de 20.000 vehículos ya entregados.

El ganador del premio Car of the Year 2027 se anunciará en una ceremonia oficial en el Salón del Automóvil de Bruselas (Bélgica).