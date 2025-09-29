La Cursa Nocturna del Metro de Barcelona irá de Universitat a Monumental el 5 de noviembre

La carrera en beneficio de la ELA se hará a la 1 de la madrugada y se sortearán 275 plazas

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cursa Nocturna del Centenari de Metro de Barcelona, que se hará a beneficio de la investigación contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), se hará el 5 de noviembre a la 1 de la madrugada en los 5,2 kilómetros de vías entre las estaciones Universitat y Monumental de la L2, en ida y vuelta.

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa en el vestíbulo de de la estación Universitat con la directora de la fundación de TMB, Mònica Peinado, y el neurólogo y coordinador de la unidad de ELA del Hospital del Mar, Miguel Ángel Rubio.

La carrera tendrá 275 plazas que se adjudicarán por sorteo y se asegurará que el Metro funcione con normalidad: "Al hacer el recorrido por el interior de los túneles, será necesariamente una actividad nocturna porque tenemos que preservar el servicio", ha dicho Bonet.

Toda la recaudación de la carrera se destinará al instituto de investigación del Hospital del Mar que trabaja para la investigación contra la ELA, la causa solidaria elegida por la plantilla de TMB durante 2024.

INSCRIPCIONES

Peinado ha profundizado en el porqué de las 275 plazas: "Es una cifra que nos permite asegurar que a las 4 de la madrugada todo el mundo haya acabado el recorrido. Además, los corredores bajarán a las vías cada 20 segundos y no se cruzarán, al haber dos túneles. Y no habrá premios más allá de correr por un espacio singular".

Quien quiera participar deberá inscribirse en la web de TMB del 6 al 8 de octubre y el sorteo de los participantes se hará el día 9 ante notario: los seleccionados tendrán 4 días para formalizar la inscripción.

MIGUEL ÁNGEL RUBIO

Miguel Ángel Rubio (Hospital del Mar) ha llamado a la solidaridad para seguir investigando la ELA y que los tratamientos "puedan llegar lo más rápido posible a los enfermos".

La prueba, organizada por TMB junto a Corredors.cat, también ofrecerá un servicio de donación en la plataforma 'migranodearena' para la investigación del ELA a través del llamado 'Dorsal Zero', para que todo aquél que no participe en la carrera pueda aportar.