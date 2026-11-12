El CZFB compra el Centre de la Vila y locales del Front Marítim y Barcelona decidirá su uso

Archivo - Fachada de El Centre de la Vila - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprobado este jueves la compra de distintos locales del Front Marítim de la ciudad y de dos centros comerciales, uno de ellos el Centre de la Vila, por un importe total de 97,3 millones de euros, en una operación conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona, que podrá decidir sobre el futuro uso de estos espacios.

Lo han explicado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado especial del Estado del CZFB, Pere Navarro, en rueda de prensa tras aprobar durante la sesión el Presupuesto de la entidad, y que contempla estas inversiones.

En concreto, el CZFB ha dado luz verde a la adquisición de inmuebles en el litoral y del centro comercial Moda Shopping por 78,7 millones, así como a presentar una oferta vinculante de 18,6 millones para hacerse con el centro comercial Centre de la Vila y evitar que entre a subasta.

Collboni ha señalado que la colaboración entre ambas administraciones permite responder a demandas históricas del litoral y del barrio de la Vila Olímpica, además de asegurar que las actividades futuras respondan a los intereses del vecindario y evitar una mayor degradación de la zona.

"Lo que hacemos, en definitiva, es cerrar un capítulo importante en la transformación del litoral y garantizar que esté bajo el control público, ofreciendo actividad económica, ocio y cultura", ha sostenido.

Por su parte, Navarro ha manifestado que estas compras buscan recuperar y activar espacios estratégicos manteniendo el control público sobre sus usos.

PLAZOS

Collboni y Navarro han recalcado que este jueves han tomado la decisión, pero que durante el 2027 se producirá el debate público para decidir los usos de los centros comerciales, así como el futuro de los locales de ocio, que seguirán operando con normalidad.

"Ha habido dejadez por parte de las administraciones durante muchos años y esto hoy se acaba interviniendo. Compramos, recuperamos el control y podremos decidir. Este es el gran cambio", ha subrayado Collboni.

PRESUPUESTO

Asimismo, el órgano de gobierno del consorcio ha aprobado el presupuesto económico para el ejercicio 2027, que estima unos ingresos de explotación de 85,7 millones de euros frente a los 82,5 millones previstos para el cierre de 2026.

Las cuentas proyectan un resultado del ejercicio de 32,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a la previsión de este año, y contemplan inversiones por valor de 110,4 millones.

Dentro de las actuaciones estratégicas, el pleno ha validado el protocolo de colaboración con el consistorio y una reserva presupuestaria de 3,8 millones de euros para licitar el conjunto de edificios públicos del espacio Ona, en el entorno de las Glòries.

Este proyecto contará con 35.000 metros cuadrados construidos que se repartirán entre usos administrativos (20.000 metros cuadrados), vivienda protegida (10.000 metros cuadrados) y equipamientos comunitarios (5.000 metros cuadrados), y podría acoger la sede del Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).