El CZFB y la Fundación MWCapital colaboran para reforzar la transferencia tecnológica

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y la directora general de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Laia Corbella - CZFB

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, y la nueva directora general de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Laia Corbella, han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la transferencia tecnológica, informan en un comunicado este jueves.

El acuerdo establece un marco de cooperación para explorar iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos como la transferencia tecnológica, el emprendimiento y el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías emergentes, en especial aquellas vinculadas a la industria 4.0 y la logística avanzada.

La alianza conecta el programa de transferencia tecnológica de la MWCapital, The Collider, y la incubadora Logistics 4.0 del CZFB, que "comparten la voluntad de fomentar un entorno que facilite la conexión entre talento científico, emprendimiento y necesidades industriales".

Sorigué ha explicado que el acuerdo es "una palanca para generar nuevas oportunidades de emprendimiento y atraer proyectos de alto impacto".

Corbella ha añadido que esta alianza quiere "reforzar la conexión entre conocimiento, emprendimiento e industria" para generar nuevas oportunidades para convertir la innovación en soluciones de alto impacto.