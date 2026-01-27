Dalmau afirma que no dudarán en volver a parar Rodalies para inversiones y mejoras en seguridad

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa durante su hospitalización-- ha avisado de que al Govern no le "temblará el pulso" si debe volver a cortar Rodalies para facilitar inversiones en la red y de garantizar la seguridad.

"El Govern, viendo este sistema que funcionaba y no funcionaba, tomó una decisión que es dolorosa, que soy consciente de que ha afectado el día a día de la gente y que ha ido siempre para intentar velar por la seguridad de las personas. Hemos preferido tener el servicio parado durante 48 horas para poder realizar toda la revisión del sistema", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha destacado que en esta revisión se han identificado 23 puntos que requieren de actuación y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: "Nos dejaremos la piel para volvernos a ganar su confianza".

RADIOGRAFÍA DE "UNA SEMANA NEGRA"

Dalmau ha explicado que la "semana negra" en Rodalies responde a diversos factores, como el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona), el conflicto laboral de los maquinistas --donde, según él, solo 6 de los 140 citados a su puesto de trabajo acudieron el pasado jueves-- y, también, los efectos del temporal, que provocó desprendimientos.

También ha apuntado que el sistema ferroviario falla por tres motivos: tener la infraestructura y los trenes más antiguos de España y el modelo de gestión, según él, y ha añadido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, conoce "perfectamente" el estado de la red catalana.

"Ese camino sólo requiere tiempo, porque décadas de desinversión sólo se superarán con muchos años de mucha inversión", ha dicho.

Ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, les ha pedido actitud colaborativa entre administraciones, confianza en los profesionales y transparencia.