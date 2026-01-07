Dalmau asegura que el acuerdo para una financiación singular de Catalunya está "en la recta final"

Archivo - El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este miércoles que el acuerdo por la financiación singular de Catalunya está "en la recta final" y que es casi inminente y ha asegurado que la negociación encara en sus últimas horas, textualmente.

"Se esperan reuniones durante las próximas horas y durante los próximos días que deben permitir desencallar un acuerdo que sea positivo para Catalunya", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha tildado de bueno el clima de trabajo entre la Generalitat y el Gobierno.

Ha apuntado que quedan flecos por cerrar y, preguntado por si el principio de ordinalidad se incluirá en el acuerdo, ha señalado que eso le toca anunciarlo a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero: "Para nosotros, este elemento siempre está encima de la mesa".

Sobre las modificaciones legislativas que acarrearía el nuevo sistema de financiación singular, ha remarcado que espera que se pueda contar con el apoyo de todos los grupos catalanes en la cámara.

RODALIES

En cuanto al traspaso de las competencias de Rodalies a Catalunya, ha asegurado que la semana que viene se debe "estar en condiciones" de constituir la sociedad mixta de Rodalies, llamada Rodalies de Catalunya SME, SA, la cual contará con un consejo de dirección con mayoría del gobierno catalán.

Respecto a la llegada de nuevos trenes, ha señalado que estos tienen fecha dentro de este trimestre y ha apuntado que parte de las mejoras vendrán por la llegada de nuevo material rodante --como los trenes--, además de la gestión desde Catalunya del servicio y las obras que se están haciendo, ejemplificándolo en el desdoblamiento de la línea R3 entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona).