Dalmau celebra el pacto en Presupuestos con los Comuns de este jueves y agradece la "valentía" a ERC

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Albert Dalmau - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha celebrado el acuerdo de este jueves para los Presupuestos de la Generalitat para 2026 llegado con ERC y los Comuns, los cuales ha tachado de "buena noticia", y ha insistido en que estas no son unas cuentas para toda la legislatura.

Dalmau ha agradecido a los republicanos su "valentía" para hacer un acuerdo que considera exigente y a los Comuns que vuelvan a estar para firmar unas nuevas cuentas tras el intento del pasado febrero que ya puso de acuerdo a la formación con el Govern, pero que obtuvo el 'no' de los republicanos, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha expresado que la voluntad del Govern es llevar el proyecto este viernes a tramitación parlamentaria de unos Presupuestos que asegura que están "muy centrados" en los servicios públicos, sobre todo en vivienda.