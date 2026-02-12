Dalmau está en contacto con agentes económicos y sociales de Catalunya por el episodio de viento

Un contenedor volcado por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este jueves que está en contacto con los agente económicos y sociales de Catalunya en el marco del episodio de viento.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Dalmau ha afirmado que las "previsiones meteorológicas eran reales y se están cumpliendo" y que las medidas de prevención impulsadas por el Govern ayudan a reducir el riesgo para las personas.

La Generalitat ha suspendido la actividad educativa en colegios, universidades y centros de secundaria, la actividad deportiva en el exterior y la sanitaria no urgente.

También ha recomendado el teletrabajo y reducir al mínimo la movilidad en carreteras para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencias.

"Agradecemos la colaboración de todos para ayudar a minimizar las incidencias", ha añadido el conseller.