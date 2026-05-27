Dalmau defiende los 13.840 millones del presupuesto en Salud y el modelo "de éxito" catalán

El conseller de Salud en funciones Albert Dalmau, interviene durante las sucesivas comparecencias de los consellers de la Generalitat ante las comisiones correspondientes del Parlament de Catalunya, a 27 de mayo de 2026, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha defendido este miércoles los 13.840 millones de euros que se destinarán al presupuesto de Salud, así como el modelo "de éxito" de la sanidad catalana.

Así lo ha dicho en su intervención ante la Comisión de Salud del Parlament, donde ha presentado los Presupuestos para 2026 en sustitución de la consellera de Salud, Olga Pané, que está de baja.

"Si hace falta iremos a Madrid a hacer la defensa del modelo para preservar el modelo de salud de Catalunya, porque es un buen modelo, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el modelo sanitario que hemos construido en Catalunya, con las singularidades que tiene Catalunya, no se pueda mirar desde una mirada homogeneizadora", ha dicho Dalmau.

La cifra total representa un incremento del 17,6% (+2.017,3 millones) respecto a los últimos presupuestos aprobados, teniendo en cuenta el presupuesto consolidado de 13.501,8 millones tras las transferencias entre el Departamento, el CatSalut y el Institut Català de la Salut (ICS).

Dalmau ha destacado que el presupuesto por persona alcanza los 1.663,6 euros por persona, que supone un incremento de 161,5 euros por persona respecto a 2023.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de "pasar de mirar procedimientos a mirar personas" y de desplegar la Agencia Integrada Social y Sanitaria, entre otros.

Los presupuestos prevén 3.892,4 millones para atención primaria y mejoras en accesibilidad; 7.260,2 millones en atención hospitalaria; 461,8 millones a la atención intermedia; 589,3 millones en salud mental; 267,6 millones en salud pública; 1.118,8 millones para mejoras para los profesionales de la salud, y 233,3 millones en investigación, innovación y transformación digital.

ACUERDOS CON ERC-COMUNS

El presupuesto contempla 251 millones adicionales acordados con ERC y Comuns, y otros 294 millones a invertir en el periodo 2026-2030, para corregir el "déficit histórico" de la sanidad catalana y reforzar la salud mental infantil y juvenil.

Los acuerdos con ERC y Comuns prevén pasar de 20 a 25 millones de euros en la partida destinada al Pacte Nacional de Salut Mental, y Dalmau ha dicho que se centrarán en la salud mental infantil y juvenil.

Asimismo, entre otros, también se destinará la partida adicional a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, dispensación de métodos anticonceptivos, salud pública y a los profesionales del sistema de salud.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Jordi Fàbrega (Junts) ha asegurado que, al estar discutiendo unas cuentas que son las mismas que en febrero, el PSC "ha hecho perder medio año" a Catalunya, y ha pedido centrarse en el gasto real meritado, que ronda los 16.350 millones, para analizar la situación del sistema sanitario catalán.

Juli Fernàndez (ERC) ha celebrado los 250 millones de euros adicionales, que harán que "se puedan pagar antes" facturas que hasta ahora se abonaban desplazadas.

Hugo Manchón (PP) ha afeado a los socialistas que, antes de hablar de trenes para 2040 --en referencia a la Línea Orbital--, se centran en Urgencias y en el funcionamiento de Rodalies.

Maria García Fuster (Vox) ha reprochado a Dalmau que no hayan modificado "ni una sola coma" de los presupuestos presentados en febrero.

David Cid (Comuns) ha insistido en las primeras visitas, las pruebas diagnósticas y la atención quirúrgica como elementos "fundamentales" en el ámbito sanitario catalán, y ha celebrado que el proyecto de presupuestos describa inversiones concretas a emprender.

Xavier Pellicer (CUP) ha criticado el modelo público-privado sanitario y ha dicho que, aunque Pané destaque que es un modelo que puede endeudarse, a él la parece una "irresponsabilidad" plantearlo así, y ha defendido una sanidad 100% pública.

Sara Jaurrieta (PSC) ha remarcado los 1.663,6 euros por cápita que suponen los presupuestos, una cifra "nunca obtenida" en Catalunya.