Dalmau defiende que la alerta por viento en toda Catalunya ha "reducido riesgos"

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en funciones de presidente por la hospitalización de Salvador Illa, ha defendido la alerta por viento en todo Catalunya este jueves: "Gracias a las medidas que todos hemos tomado y a la colaboración ciudadana, hemos reducido los riesgos", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ha dicho que el episodio violento ha afectado a zonas amplias, y que dentro de la misma comarca ha habido zonas con ráfagas de 120 km/h y zonas con poco viento: "Catalunya es diversa, pero el viento no entiende de divisiones administrativas", y ha señalado que cada día miles de personas se desplazan en Catalunya por trabajo.

Ha apostado por confiar en las decisiones de los equipos de emergencia que velan por la seguridad ciudadana, y que lo hacen "con rigor y ciencia".