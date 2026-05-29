Dalmau dice tener "los deberes hechos" para que gane la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona)

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en un acto en Tarragona - GOVERN

TARRAGONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado que el Govern tiene "los deberes hechos" para que la candidatura ante la Comisión Europea para la instalación de una gigafactoría de inteligencia artificial (IA) en Móra la Nova (Tarragona) sea ganadora.

En el acto de presentación de la Guía de Excelencia Empresarial de Tarragona este viernes, ha afirmado que pronto se presentará el consorcio que impulsará "una candidatura ibérica que será ganadora" cuando la CE abra antes del verano el proceso de presentación de candidaturas, informa el Govern en un comunicado.

En paralelo al consorcio, Dalmau ha anunciado que se creará un consejo social para implicar "el tejido económico y el ecosistema del territorio y del país" en la candidatura.

"Nosotros impulsamos esta candidatura para ganarla", ha insistido, a la vez que sostenido que la IA ha llegado para cambiarlo todo, y que por ello Catalunya debe ser líder en su investigación, innovación e implantación.

También ha defendido que es una apuesta para descentralizar los grandes proyectos estratégicos en les Terres de l'Ebre: "Porque los proyectos estratégicos deben estar en todo el territorio".