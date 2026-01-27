Dalmau, en funciones de presidente, comparecerá el miércoles en el Parlament por Rodalies

Archivo - El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en funciones de presidente, comparecerá el miércoles en el pleno del Parlament a petición propia para dar explicaciones sobre el caos en la red ferroviaria de Rodalies.

La Junta de Portavoces ha aprobado este martes alterar el orden del día del pleno para incluir la comparecencia, que tendrá lugar después de la sesión de control, a cuyas preguntas también se someterá Dalmau mientras dure la hospitalización del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Fuentes parlamentarias han explicado que Dalmau dispondrá de tiempo ilimitado para intervenir mientras que los grupos tendrán 15 minutos de réplica.

Pese a que PP, Vox y CUP también habían solicitado su comparecencia, sólo ha prosperado la solicitud que había registrado Dalmau a petición propia.

Además de leerse tres declaraciones institucionales en el pleno de esta semana, se pospondrá el debate a la totalidad del proyecto de ley de derechos culturales de Catalunya y se incorporará el presupuesto del Parlament y el de las instituciones estatuarias --Consell de Garanties Estatutàries (CGE), Sindicatura de Comptes y Sindicatura de Greuges--.

PRESUPUESTO DEL PARLAMENT

El presupuesto del Parlament este año asciende a los 64,9 millones de euros, lo que supone un 1,59% más que el anterior, lo que en términos absolutos supone un incremento de poco más de un millón de euros.

Las citadas fuentes parlamentarias consideran que las cifras demuestran que son unas cuentas "continuistas" y que, pese a la tendencia a la alza de los últimos años, están lejos de los 72 millones de 2008.

Socialistas, ERC y Junts han votado a favor de las cuentas, mientras que PP y CUP se han abstenido y Vox, Aliança Catalana y Comuns han votado en contra.

Con el presupuesto del Parlament se quiere ampliar y adecuar espacios; apostar por la transformación digital y la IA; reordenar y optimizar la gestión de recursos humanos; mejorar la accesibilidad y la transparencia; apostar por la acción climática; por la garantía y la defensa de los derechos humanos, y reforzar la acción exterior del Parlament.

INSTITUCIONES ESTATUTARIAS

El CGE tendrá un presupuesto de 3,6 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, mientras que el de la Sindicatura de Comptes sube hasta los 16,2 millones --un 18,48% más--, y el de la Sindicatura de Greuges asciende a 8 millones, un incremento del 12,96%.

PSC, ERC y Junts han votado a favor, mientras que el resto se han abstenido salvo Vox, que ha votado en contra.