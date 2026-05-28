Dalmau pide colaboración privada ante la "inversión importante" del Govern en infraestructuras

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto al presidente del Port de Barcelona, Jose Alberto Carbonell, y el presidente de la Fundación Cercle d'Infraestructures, Santi Vila. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha pedido la colaboración del sector privado para asegurar la ejecución del "volumen de inversión importante" en infraestructuras que vendrá con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, en los que explicado que se destinarán hasta 4.100 millones de euros.

Lo ha dicho este jueves durante una sesión del Cercle d'Infraestructures presentada por el presidente del Port de Barcelona, Jose Alberto Carbonell, y el presidente de la Fundación Cercle d'Infraestructures, Santi Vila.

Ha afirmado que uno de los retos de Catalunya es preparar a la administración para garantizar la ejecución del volumen de inversión que hay sobre la mesa y ha añadido que el Govern "no lo podrá hacer solo" si se quiere mantener esta inversión en el tiempo.

Se ha referido como ejemplos de esta colaboración privada las consultas al mercado para financiar la línea L9 del metro de Barcelona, el programa 2+1 para evitar choques en carreteras, la fase 2 del TramCamp de Tarragona o las obras en la C-32.

"Ha sido como un tabú que se han hecho grandes pasos adelante con colaboración público-privada", ha añadido, lo que ha ejemplificado a través del sistema de peajes en Catalunya, y ha defendido la necesidad de que el sector privado acompañe a las administraciones.

También ha pedido al sector "más propuestas y más peticiones" sobre proyectos de transformación en Catalunya y sacar adelante así las colaboraciones.

SALTO DEMOGRÁFICO

Ha explicado que Catalunya ha vivido un "salto demográfico" al pasar de 6 a 8 millones de habitantes, que junto a una paralización de la inversión durante años, ha tensionado las infraestructuras y los servicios públicos.

En este sentido, Dalmau ha defendido la necesidad de contar con la colaboración de las administraciones locales y un acompañamiento para que todos los ayuntamientos, grandes o pequeños, puedan impulsar la transformación.

"En los próximos meses vendrá un volumen de inversión muy importante, de nuevas licitaciones que saldrán, pero no podemos hacerlo solos y necesitamos el apoyo del mundo local, y por otro lado con la colaboración público-privada", ha dicho el conseller.

MÁS PRESUPUESTOS

En relación a los Presupuestos de la Generalitat pactados con ERC y Comuns, Dalmau ha explicado que le hubiera gustado que contaran también con las contribuciones de otros grupos como Junts o el PP.

"Es positivo que acostumbremos a las formaciones políticas a no mirar el país desde la barrera", ha explicado el conseller, y ha defendido un cambio en la cultura política en favor de los acuerdos y los consensos.

También respecto a las cuentas para este ejercicio, ha explicado que espera que la cifra de inversión en infraestructuras supere los 5.000 millones de euros en los siguientes presupuestos, y que se aprueben en diciembre.

"Hay que acostumbrar al país a aprobar los Presupuestos para el 1 de enero, pero no será fácil", ha explicado Dalmau, que ha sostenido que la cultura política del país está aún ubicada en un ámbito de las diferencias y del miedo a llegar a acuerdos.