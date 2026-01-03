Dalmau pide "prudencia y calma" en Venezuela ante los ataques de EE.UU. este sábado

Dalmau en una visita a Olot (Girona) este sábado - GOVERN

GIRONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha pedido "prudencia y calma" en Venezuela ante los ataques de EE.UU. este sábado, cuyo presidente, Donald Trump, ha asegurado haber atrapado al líder venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación de ataque a gran escala.

"Venezuela se merece un futuro mejor, en paz y en democracia, pero todas las soluciones que se tengan que hacer tienen que ser acorde con el derecho internacional y con las Naciones Unidas", ha sostenido en declaraciones a los medios desde Olot (Girona) este sábado.

Ha asegurado que en estos momentos la prioridad del Govern es "garantizar la seguridad de todos los catalanes" que se encuentran en el país, y que entonces velarán por garantizar una desescalada de la situación que permita a Venezuela afrontar su futuro con paz, libertad y democracia.