Dalmau presenta a los grupos parlamentarios el Acord de País per l'Educació de mejoras a docentes

Archivo - Reunión entre Dalmau y representantes de los grupos parlamentarios este lunes por la tarde en la Generalitat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau, se ha reunido con los grupos parlamentarios, excepto Vox y Aliança Catalana que no han acudido, para presentarles el Acord de País per l'Educació, que se ha firmado este lunes por la tarde y prevé mejoras en las condiciones de los docentes catalanes.

El encuentro tiene lugar en el Palau de la Generalitat y se produce después de que este lunes por la mañana la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos CC.OO. Educació y UGT de Catalunya hayan llegado a este acuerdo, que incluye un aumento del complemento específico de 3.000 euros anuales hasta 2029.

A la reunión han acudido los diputados Gisela Navarro (PSC), Anna Erra (Junts), Mar Besses (ERC), Cristian Escribano (PP), Jéssica Albiach (Comuns) y Maria Pilar Castillejo (CUP).

GOVERN

Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha puesto en valor el acuerdo porque permite reducir ratios, mejorar la retribución de los docentes y las condiciones laborales, más recursos para la escuela inclusiva y una menor burocracia: "Entre todos hemos conseguido el acuerdo más ambicioso al que se haya llegado nunca en materia educativa en Catalunya".

"Como país, tenemos una deuda histórica con el sector educativo y hoy comenzamos a enfrentar esta deuda. Este acuerdo es el resultado de la generosidad y el compromiso de todos. Hemos sabido poner por delante de todo lo que importa", ha asegurado.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha definido el acuerdo como "acuerdo de país" para revertir la situación del sistema educativo en Catalunya e impulsar su equidad, inclusión y la mejora de los resultados educativos, centrándose en la mejora de las condiciones de los docentes.

"En nuestro sistema educativo si un niño fracasa fracasamos todos como sociedad", y ha destacado que este acuerdo, con un importe global de 2.000 millones de euros, permitirá dar estabilidad al sistema educativo para los próximos 4 años.

CC.OO. Y UGT FIRMAN EL ACUERDO

Este acuerdo llega después de semanas de negociaciones entre los sindicatos presentes en la mesa con el departamento y la propia Conselleria, así como la manifestación unitaria del pasado 11 de febrero en Barcelona, que finalmente se ha zanjado este lunes.

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, defiende que este acuerdo "permite continuar la superación de más de una década de recortes y de precarización de la educación pública", y que garantiza un derecho por excelencia como la educación, ya que abre puertas para lograr otros derechos, dice.

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, afirma que "seguramente desde el Pacte Nacional per l'Educació en el tripartito no se había llegado a un acuerdo de estas dimensiones" y lamenta que, a pesar de los años de desinversión pública en educación, este lunes con este acuerdo se inicia otro camino.

LOS SINDICATOS MAYORITARIOS, EN CONTRA

De todas formas, el acuerdo de este lunes no ha sido suscrito por los sindicatos mayoritarios, Ustec·Stes y Aspepc·Sps, que han mostrado su rechazo a lo acordado al señalar que la subida es de "unos 200 euros brutos al mes", algo que ven insuficiente, y lo tildan de acuerdo político.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha dicho se trata de un "acuerdo absolutamente ideológico, absolutamente político y que realmente no responde a las necesidades del colectivo"; afirma que mantienen la convocatoria de huelga del 16 al 20 de marzo y reclaman la dimisión de Dalmau.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, señala que es una "propuesta prácticamente insultante" y que el acuerdo, "en ningún momento, habla de recuperar todas las horas perdidas o quitadas a los colectivos de ciencias, filosofía y de lenguas".

El portavoz de docentes de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, critica que "el Govern del PSC sigue con su plan neoliberal"; tilda de irrisoria la subida pactada y lamenta que el acuerdo, según él, no habla de la democracia en los centros educativos ni de derogar los decretos aprobados por otros gobiernos.

Así, aunque los sindicatos firmantes --CC.OO. y UGT-- han descartado por su parte la convocatoria de huelga del 16 al 20 de marzo, el resto de sindicatos de la mesa --Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT-- la mantienen y hacen un llamamiento a la comunidad educativa a sumarse y no conformarse con lo pactado.

PUEDE TIRAR ADELANTE SIN RESPALDO MAYORITARIO

Fuentes de Educació consultadas por Europa Press han señalado que el acuerdo, aunque no tenga respaldo mayoritario de la mesa --ya que con CC.OO. y UGT solo tiene el apoyo de un 20% de la parte social--, puede tirar adelante.

Durante la presentación de los detalles del acuerdo, el secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Jiménez, ha defendido que el acuerdo permite situar a los docentes catalanes en "tercer puesto" a nivel salarial en el Estado, y que da respuesta a las demandas de la comunidad educativa.

A la pregunta de si este acuerdo está sujeto a tener nuevos Presupuestos de la Generalitat, ha respondido que el Govern dará cumplimiento a este acuerdo y que el objetivo es poder desarrollarlo: "Este acuerdo de desplegará, si se firma es para que se despliegue. Si hay Presupuestos, evidentemente facilitarán que se despliegue".

MEJORAS

El acuerdo prevé el aumento del complemento específico del 30% hasta 2029, la subida será progresiva en cada uno de los 4 años y se abonará en un pago único anual: esta subida "se consolida anualmente" y este año el pago se hará en el segundo trimestre del año y a partir de 2027 será en el primer trimestre anual; y el pago será de entre 800 y 900 euros en los dos primeros años.

Se prevé también un plan estratégico para la revisión de las categorías laborales del Personal de Atención Educativa (PAE) para adaptarlas a las necesidades actuales del sistema educativo: se destinan 23,3 millones e implica un incremento del complemento de entre 290 euros mensuales (para ayudantes de cocina y limpiadores) y 473 (para los técnicos de educación infantil rural), según categoría.

RATIOS Y OTRAS MEDIDAS

Se aplicará una reducción progresiva de ratios: en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, se prevé que en el próximo curso el 90% de los centros públicos tengan una ratio máxima de 20 alumnos (actualmente es de 25) y que en el curso 2027-2028 sea en todos los centros.

En la ESO, que en el curso 2026-2027 los centros tengan una ratio máxima de 30 alumnos por grupo en 1º de ESO (actualmente la ratio máxima es de 30, por tanto, que no haya sobrerratio), y a partir del curso 2027-2028 ir reduciendo progresivamente a 25; y en Bachillerato que no se supere la ratio actual de 35 para el curso que viene, y a partir del 27-28 reducir de a 30.

El acuerdo también prevé otras medidas como el reconocimiento del profesorado como "autoridad pública" y se articulará en rango de ley; mecanismos para evitar duplicación de datos; y se fija que el porcentaje máximo de plazas perfiladas para le curso 2027-2028 no podrá superar le 3% del total de plazas estructurales.