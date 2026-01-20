Dalmau preside el Consell Executiu tras asumir las funciones de Illa por su hospitalización

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, con la consellera de Interior, Nuria Parlón - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha presidido este martes la reunión del Consell Executiu tras haber asumido las funciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con motivo de su ingreso hospitalario.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó el lunes el decreto que determinaba Dalmau ejercerá la suplencia "desde el día 19 de enero de 2026 hasta que perdure el motivo de la ausencia" de Illa.

El presidente catalán, ingresado desde el sábado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, sufre una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el streptococcus dysgalactiae, y presenta una "evolución clínica muy favorable", según informó el lunes el equipo médico que le atiende.