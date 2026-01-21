Dalmau señala que se hace seguimiento "minuto a minuto" para recuperar la red de Rodalies

Archivo - El conseller de presidencia, Albert Dalmau - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, ha señalado que los técnicos de Adif y Renfe están revisando la red de Rodalies "minuto a minuto" para recuperar el servicio.

"Los técnicos están revisando desde esa misma noche toda la red de Rodalies para garantizar su seguridad y recuperar la circulación de trenes lo antes posible. Seguimos trabajando y realizando seguimiento minuto a minuto de la incidencia", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Dalmau ha recordado que el servicio de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y del resto del transporte público funciona "con normalidad en todas las líneas".