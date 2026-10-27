Dani Martín reprograma a marzo sus conciertos aplazados en Barcelona

Archivo - El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante Dani Martín ha reprogramado al 19 y 20 de marzo de 2027 los conciertos aplazados en el Palau Sant Jordi de Barcelona la semana pasada por una situación familiar de extrema gravedad.

En un comunicado en sus redes, ha dicho: "Muchas gracias por vuestra comprensión y cariño estos días. Hemos buscado las primeras fechas libres en el Palau Sant Jordi".

Las entradas del concierto del 23 de octubre serán válidas para el concierto del 19 de marzo y las del 24 de octubre para el del 20 de marzo.