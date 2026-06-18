Daniel Pérez (L'Energètica) recibe el premio 'Creadores de Futuro' que otorga la UNEF

El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, al recoger el premio - UNEF

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, ha recibido el premio 'Creadores de futuro' que otorga la asociación de energía fotovoltaica y almacenamiento UNEF por su trayectoria de impulso a las energías limpias, informa esta entidad este jueves en un comunicado.

Este reconocimiento se basa en la "destacada trayectoria profesional dedicada al impulso de las energías renovables y la transición energética" de Daniel Pérez, de quien valoran su liderazgo al frente de L'Energètica, impulsando proyectos pioneros de generación renovable y fortaleciendo el papel de la energía limpia como herramienta de progreso económico y social".

"Este galardón es especialmente valioso para mí porque lo promueve una asociación como UNEF, que ha formado una parte importante de mi carrera profesional y que lleva a cabo una gran labor en el impulso de la energía solar, la tecnología más modular y asequible con la que contamos y una herramienta fundamental de transformación social y económica", ha destacado Daniel Pérez al recoger el premio.