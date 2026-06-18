Daniel Pérez (L'Energètica) recibe el premio 'Creadores de Futuro' que otorga la UNEF

El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, al recoger el premio
El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, al recoger el premio - UNEF
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 18 junio 2026 11:37
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BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de L'Energètica, Daniel Pérez, ha recibido el premio 'Creadores de futuro' que otorga la asociación de energía fotovoltaica y almacenamiento UNEF por su trayectoria de impulso a las energías limpias, informa esta entidad este jueves en un comunicado.

Este reconocimiento se basa en la "destacada trayectoria profesional dedicada al impulso de las energías renovables y la transición energética" de Daniel Pérez, de quien valoran su liderazgo al frente de L'Energètica, impulsando proyectos pioneros de generación renovable y fortaleciendo el papel de la energía limpia como herramienta de progreso económico y social".

"Este galardón es especialmente valioso para mí porque lo promueve una asociación como UNEF, que ha formado una parte importante de mi carrera profesional y que lleva a cabo una gran labor en el impulso de la energía solar, la tecnología más modular y asequible con la que contamos y una herramienta fundamental de transformación social y económica", ha destacado Daniel Pérez al recoger el premio.

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