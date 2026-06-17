Danone defiende el papel del yogur en la salud metabólica y prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2

Simposio Internacional sobre Diabetes y Nutrición. - DANONE

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Danone ha defendido este miércoles el papel del yogur en el cuidado de la salud metabólica y en la prevención de la diabetes tipo 2 y ha subrayado que entre los alimentos fermentados, el yogur es el que cuenta con un mayor respaldo científico en relación con esa salud metabólica.

Durante el 43 Simposio Internacional sobre Diabetes y Nutrición, celebrado en Tarragona, ha resaltado que "la evidencia disponible apunta que las personas que lo consumen de manera habitual tienden a presentar un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2".

En concreto, ha expuesto que diferentes estudios han observado que una mayor ingesta de yogur se asocia con una potencial de reducción del riesgo, en función del nivel de consumo y de la población analizada.

Durante el simposio, el catedrático de nutrición y director de la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Jordi Salas, ha señalado que diversos estudios observacionales realizados en Europa y Estados Unidos durante años han mostrado que las personas que consumen yogur de forma habitual presentan un menor riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2 a largo plazo.

"En concreto, el consumo regular de yogur -al menos tres raciones por semana- se asocia con una reducción significativa de este riesgo", ha indicado.

Esta asociación está relacionada con varios mecanismos biológicos. El yogur es un alimento fermentado, rico en nutrientes, de alta densidad nutricional y de bajo índice glucémico. La fermentación juega un papel clave, transforma la leche potenciando su perfil nutricional y ayuda a la absorción de algunos nutrientes presentes de forma natural en ella. Además, durante este proceso se generan compuestos bioactivos que se han asociado a distintos indicadores de salud metabólica, ha incidido Danone en una nota de prensa.

Danone lleva más de 100 años liderando el conocimiento científico entorno a la fermentación e innovando para desarrollar opciones que respondan a las necesidades nutricionales de las personas.

La compañía cuenta con una colección única de fermentos compuesta por más de 4.000 cepas, de las cuales 1.900 son exclusivas, lo que le permite ofrecer un porfolio de alimentos fermentados con probióticos con beneficios respaldados científicamente.

En la actualidad, el 90% del porfolio de Danone corresponde a opciones saludables de consumo diario. Además, la compañía ha liderado la reducción de azúcares en la categoría y la mitad de sus productos corresponde a opciones naturales y sin azúcares añadidos.

Desde 2019, han reducido 1.230 toneladas de azúcares añadidos en sus referencias infantiles, alineando todo su porfolio infantil con los criterios nutricionales de la Organización Mundial de la Salud, según destaca la propia compañía.

"Gracias a este compromiso, Danone contribuye al cuidado de la salud metabólica y la reducción de los factores de riesgo como el sobrepeso o la obesidad a través de la alimentación en todas las etapas de la vida", han subrayado.

"La ciencia es la única vía para seguir avanzando y el punto de partida de todo lo que hacemos en Danone. Nuestra apuesta por desarrollar evidencia científica nos ha permitido conocer de primera mano las propiedades nutricionales del yogur, liderando el conocimiento sobre los fermentos y los probióticos y su papel en la salud del organismo", ha explicado la directora de I+D de Danone, Patricia Levy.

"En Danone creemos en la ciencia que alimenta, y nuestro futuro seguirá guiado por este enfoque. En esta línea, recientemente hemos firmado un acuerdo con el CSIC para impulsar la investigación y la generación de evidencia científica en el ámbito de la alimentación y la salud", ha concluido.