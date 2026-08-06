El 'Danseu Festival' empieza este viernes en Les Piles (Tarragona), un municipio de 200 habitantes

Archivo - El Festival Danseu en su 13º edición, en 2025. - DANSEU FESTIVAL - Archivo

TARRAGONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Danseu Festival' celebra su 14ª edición en Les Piles, un municipio de Tarragona con poco más de 200 habitantes, que se alargará todo este fin de semana del 7 al 9 de agosto, ha informado la organización en un comunicado este jueves.

Les Piles acogerá a 17 de los 20 espectáculos (10 catalanes, 3 del resto del Estado y 6 internacionales) programados de danza contemporánea, los cuales realizarán 21 funciones en total repartidas en 14 espacios del municipio.

El lema de esta edición es '#Commires', que pretende generar conciencia respecto a que mirar no es un gesto neutro, sino que se trata de una acción con significado propio y que "revela quiénes somos".

Es por eso que algunos de los temas de las funciones son la construcción de la identidad en la era de las redes sociales ('POV' de Núria Guiu); los imaginarios normativos sobre la belleza y el deseo ('Sacresize' de Alberto Velasco); o la quietud como acto de resistencia ante la hiperacceleración contemporánea ('Inquiets' de L'Émerveillée).

EL CONTEXTO RURAL

El festival refuerza el territorio como un elemento central de su propuesta artística entendiéndolo como un espacio de creación compartida, por lo que, por ejemplo, la inauguración del evento está a cargo de Mar Garcia y Javi Soler con 'Inici', que cuenta con la participación de la 'Coral Oh!' y el Orfeón de Santa Coloma de Queralt (Tarragona).

La importancia del territorio también se ve reflejada en otras actividades del festival, como por ejemplo 'Danscroll', una iniciativa que se interesa por la mirada de los jóvenes sobre la relación de la danza con las formas digitales; o la presentación del libro 'Anatomía Inventada' de Natalia Fernandes, que cuestiona las miradas estáticas sobre el cuerpo a través del movimiento.

Otras actividades que se podrán visitar van a ser las del circo contemporáneo, como 'CLAM' de Cia. Fèmut, que celebra el juego, la libertad y la cultura popular para todos los públicos; o las sesiones de baile colectivo con música electrónica de la mano de BALMA o 'The Other Girls'.