Davi Kopenawa: "Muchas personas dicen que quieren proteger la Amazonia pero no la están respetando"

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder espiritual y político del pueblo yanomami Davi Kopenawa, una de las mayores comunidades indígenas relativamente aisladas de la selva amazónica en la frontera entre Brasil y Venezuela, ha asegurado en una visita a Barcelona: "Muchas personas dicen que quieren proteger la Amazonia pero no la están respetando".

Lo ha dicho en rueda de prensa con motivo de sus actividades en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en el marco de la exposición 'Amazonias. El futuro ancestral', acompañado de la antropóloga y traductora de la lengua yanomami, Ana Maria A. Machado, y la directora del centro, Judith Carrera.

Se trata de la primera vez que Kopenawa --que ha publicado recientemente el libro 'La caída del cielo' (Capitán Swing)-- visita Barcelona, y ha explicado que hace años que aprendió a hablar portugués para poder comunicarse, una cosa que le ha llevado "mucho tiempo", ha asegurado.

LA "TIERRA MADRE"

Kopenawa ha querido empezar su discurso explicando la situación de su pueblo, el pueblo yanomami, y su lucha y relación con la tierra, la "tierra madre", y ha recordado que hace más de 20 años que el Gobierno de Brasil abrió una carretera en medio de la selva y eso fue objetivo de invasión minera.

Como resultado, el pueblo ha sufrido un cambio en su atmósfera: la deforestación ha causado un cambio en el comportamiento de los animales, y las máquinas han contaminado los ríos con mercurio, y con la llegada de mineros los indígenas se han contagiado de enfermedades como la gripe y la malaria, comportando problemas de desnutrición y muertes, principalmente en niños.

"Los hombres blancos, los 'nape' (en su idioma quiere decir extranjeros, enemigos) piensan de una manera diferente, no piensan en la tierra, piensan en la lucha de poderes para conseguir grandes extensiones de tierra y solo piensan en el dinero", ha dicho Kopenawa.

"PUEBLO DE MERCANCÍAS"

El líder espiritual se refiere a todo Estado como el pueblo de las mercancías: "Un pueblo que juega con el poder y con el dinero, no quiere a la tierra, no quiere la vida de la selva y muchas personas dicen que quieren proteger la Amazonia pero no la están respetando".

Davi Kopenawa ha compartido el pensamiento de su pueblo: "El yanomami habla con la tierra y sueña con nuestra tierra madre, y nuestra tierra también sueña con nosotros, pero también con vosotros, y si nuestro planeta está teniendo cuidado de nosotros, nosotros también tenemos que tener cuidado de él".

La antropóloga Ana Maria A. Machado ha asegurado que los datos de desnutrición continúan siendo altos, y ha lamentado la falta de ellos trasladados por el Gobierno brasileño, asegurando que "no pasan los datos con frecuencia".

Kopenawa ha terminado su discurso lanzando el mensaje: "Tenemos que proteger el alma de la tierra, de la selva y del agua".