David Anton (Cámara de Barcelona en el Maresme) marca el objetivo de crear más empleos en la comarca

Archivo - El presidente de la Cámara de Barcelona en el Maresme, David Anton - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona en el Maresme, David Anton, ha afirmado que el principal objetivo para la comarca debe ser crear más puestos de trabajo para sus habitantes y que no deban ir a trabajar a Barcelona, en una entrevista de Europa Press.

Anton ha celebrado que el Maresme "ha dejado de ser un lugar de veraneo" exclusivamente y ha apuntado como sectores clave para lograr este incremento del empleo todos los relacionados con el conocimiento.

Por eso ha valorado "el papel fundamental" del Tecnocampus de Mataró (Barcelona), con 2.000 estudiantes, y Anton prevé que una parte podrá trabajar en el Maresme.

TURISMO "SOSTENIBLE Y DE MÁS CALIDAD"

También ha explicado que otro reto de la comarca debe ser avanzar hacia un turismo "sostenible y de más calidad, en el que la temporalidad no sea tan fuerte como actualmente".

CONECTIVIDAD BUENA Y FRECUENTE

En todo caso, ve necesario priorizar una conectividad "frecuente, de calidad y que no sufra retrasos" con Barcelona.

"Los empresarios debemos exigir que la gente pueda llegar a trabajar a su hora. Esto nos afecta; si la gente siempre llega tarde, estos costes los asumimos todos, pero especialmente los empresarios", ha dicho.

SER "CORREA DE TRANSMISIÓN"

Anton ha empezado una ronda de reuniones con los ayuntamientos de la comarca y prevé haberlos visitado todos este año, para ser "correa de transmisión entre lo que necesitan los empresarios y lo que pide la administración".

Ha añadido que estas reuniones facilitan que la Cámara pueda conocer con detalle el territorio y sus problemas.

Otro de sus objetivos es reunirse con las empresas del Maresme y de escuchar a las patronales del territorio, para participar en iniciativas conjuntas.

Ha recordado que la Cámara ofrece a las empresas servicios e infraestructura para que "puedan ser más fuertes, internacionalizadas y puedan tener planes de formación 'ad hoc".

También ofrecen un servicio de estudios profesionalizado para los ayuntamientos para poder crear planes de dinamización del comercio o una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (Apeu).