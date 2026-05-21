David Bondia y Gemma Calvet, candidatos a Síndic de Greuges de Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene dos candidatos a las elecciones: David Bondia y Gemma Calvet. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El actual Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, y la abogada y consultora Gemma Calvet son los dos candidatos a las elecciones a la Sindicatura de Greuges de la capital catalana para los próximos 5 años.

En un comunicado este jueves, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que, tras la validación de las dos candidaturas, el 1 de junio se abrirá la votación a la ciudadanía no vinculante hasta el 30 de junio para que elijan al representante.

Después de cerrar esta votación, será el pleno municipal el que elija al Síndic con una mayoría de dos tercios, tras haber estudiado el informe municipal sobre el proceso hasta entonces, y "presumiblemente" se decidirá en septiembre y el nombramiento formal se hará en noviembre.

APOYOS A LAS CANDIDATURAS

David Bondia opta a la reelección como Síndic y cuenta con el apoyo de 50 entidades de la ciudad, entre las que destacan Pimec, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) e Irídia.

Su candidatura ha concretado en un comunicado que se presenta para "consolidar el trabajo hecho hasta ahora con un modelo de Sindicatura más abierto, más cercano y más conectado a la realidad cotidiana de los barrios".

Por su parte, Gemma Calvet cuenta con el apoyo de 3 entidades (Ateneu Barcelonés, Fundación Mambré y Projecte dels noms-Hispanosida) y destaca por haber formado parte de organismos de participación del Ayuntamiento de Barcelona, colaborar con la Comisión Europea, además de haber sido diputada en el Parlament como independiente a través de ERC.