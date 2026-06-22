David Prats, nuevo director del Metro de Barcelona

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Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 22 junio 2026 14:18
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BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero David Prat ha sido nombrado director del Metro de Barcelona en sustitución de Òscar Playà, nombrado por la Generalitat director general de la empresa mixta de Rodalies de Catalunya.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) destaca este lunes en un comunicado que Prat tiene "profundo conocimiento del territorio y las necesidades de movilidad, así como del funcionamiento de las administraciones públicas".

Desde enero de 2022 era director general de Infraestructuras de Movilidad del Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

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