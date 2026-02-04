David Uclés sobre la polémica del foro sobre la Guerra Civil: "La conciencia la tengo muy tranquila"

El escritor David Uclés posa durante la presentación de su novela 'La ciudad de las luces muertas', en la Casa Batlló, a 4 de febrero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Uclés ha asegurado este miércoles sobre la polémica por las jornadas de Letras en Sevilla sobre la Guerra Civil a las que canceló su participación: "Lo volvería a hacer pese a las consecuencias. Uno tiene que tener la conciencia tranquila. La conciencia la tengo muy tranquila".

Lo ha dicho en un encuentro con medios en Barcelona por la presentación de la novela 'La ciudad de las luces muertas' (Destino), Premio Nadal 2026, y ha asegurado sobre la decisión de no asistir a las jornadas: "La tomé y la volvería a tomar".

"Que por bajarte de un acto de una manera educada te escriban casi 40 columnas señalándote de una manera física, personal y muy desagradable unos días antes de que salga mi nueva novela, no es algo positivo", ha dicho.

El escritor ha subrayado: "Todo ese odio que han vertido hacia mi, lo pueden hacer hacia el libro y seguro que lo harán. No estoy contento. No me viene bien".

Uclés ha afirmado que se bajó del acto porque haberse quedado hubiera sido ir en contra de lo que defiende tras 15 años de aprendizaje de 'La península de las casas vacías', y que hubiera sido defender una idea con la que no comulga y con unos invitados cuya compañía le es "totalmente ingrata".