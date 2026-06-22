Una decena de poblaciones catalanas supera los 41 grados en plena ola de calor..

Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), según la previsión de la Agencia Estatal de M - David Zorrakino - Europa Press

LLEIDA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una decena de poblaciones catalanas ha superado los 41 grados este lunes en plena ola de calor en Catalunya, con Alcarràs (Lleida), con 42, como municipio que registra la temperatura máxima, según datos del Meteocat recogidos por Europa Press.

Tras Alcarràs, se sitúan Vinebre (Tarragona), con 41,8 grados; Torroja del Priorat (Tarragona), con 41,5; Torres de Segre (Lleida), con 41,5; Artés (Lleida), con 41,4; Lleida, con 41,4; El Poal (Lleida), con 41,3; Tremp (Lleida), con 41,2, y Gimenells (Lleida), con 41.

Estas temperaturas son ligeramente superiores a las registradas el domingo, cuando El Poal y Lleida alcanzaron los 41 grados.

La ciudad de Barcelona ha registrado la pasada madrugada del domingo al lunes temperaturas que no han bajado de los 25 en diversos puntos de la capital catalana, con 25,4 grados tanto en el Raval como en el Observatori Fabra.

Protecció Civil ha pedido este lunes "prudencia" ante el pico de temperaturas extremas en buena parte de Catalunya.

Tras la reunión del Comité técnico del plan, se mantiene en alerta el plan Procicat por las altas temperaturas, que se registraron el domingo y se mantendrán altas los próximos días, con este lunes como pico.