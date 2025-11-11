Declarada bien cultural la Casa Roura de Domènech i Montaner en Canet (Barcelona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado la declaración de la Casa Roura, obra del arquitecto Lluís Domènech i Montaner y situada en Canet de Mar, como bien cultural de interés nacional en la categoría de monumento histórico y ha acordado la delimitación de su entorno de protección.

Se trata de uno de los primeros ejemplos de la obra de Domènech i Montaner, y como en el caso de la Casa Navàs, construida posteriormente, la Casa Roura presenta elementos que se desarrollarán con más profundidad en etapas posteriores de su trayectoria, informa este martes el Govern tras el Consell Executiu.

Destaca el uso de la decoración floral como vocabulario ornamental básico, los vitrales de colores, la chimenea de estilo medievalista con motivos florales, fantásticos y mitológicos, el mobiliario original, los trabajos de ebanistería, los pavimentos con mosaicos y una ornamentación rica y detallada.

Construida entre 1891 y 1892, la casa se proyectó a cuatro vientos, y las fachadas orientadas al mar, las más elaboradas, fueron concebidas para ofrecer una gran espectacularidad, en 1976 ya fue declarada monumento historicoartístico y en la actualidad acoge un restaurante.

Respecto al entorno de protección, se ha definido según criterios de visibilidad e integración paisajística, teniendo en cuenta las fincas adyacentes y las construcciones más próximas, que ejercen una influencia visual directa sobre el monumento.