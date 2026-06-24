Declarado un incendio en una zona de difícil acceso en Isil (Lleida)

Archivo - Camiones de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio topográfico en una zona de difícil acceso en Isil (Lleida), informan en un apunte en X recogido por Europa Press este miércoles.

El aviso del fuego se ha recibido a las 12.55 horas y el incendio avanzaría en dirección contraria al pueblo.

Los Bombers han explicado que, por el momento, trabajan en el flanco derecho con el Grup d'Actuacions Forestals (Graf), con dos dotaciones terrestres y una aérea.