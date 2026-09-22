Declarado el interés general del proyecto del nuevo Hospital de les Terres de l'Ebre (Tarragona)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha declarado el interés general del proyecto del nuevo Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre (Tarragona), una actuación destinada a sustituir progresivamente el actual Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona).

La declaración de interés general alcanza el conjunto de las actuaciones públicas necesarias para la planificación, tramitación, ejecución, implantación y puesta en funcionamiento del proyecto, informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El nuevo hospital integrará en un mismo entorno los espacios assitenciales de referencia de la Región Sanitaria Terres de l'Ebre; los espacios docentes y de formación clínica vinculados a la Universitat Rovira i Virgili, y los espacios y circuitos de investigación e innovación del Instituto de Investigación Biomédica Catalunya Sud y a la Cátedra de Innovación y Simulación en Salud de les Terres de l'Ebre.

La renovación responde a la "necesidad estructural derivada de las limitaciones de accesibilidad, movilidad y crecimiento" de las instalaciones actuales, a la ncesidad de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la población del sur de Catalunya.

INSTITUT HOSPITAL DEL MAR

En el mismo Consell Executiu, el Govern ha acordado integrar el Institut Hospital del Mar en la red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de Formación Profesional (FP) como equipamiento líder en el ámbito del Apoyo y Ayuda al Diagnóstico.

Los CRN son centros públicos especializados en distintos sectores profesionales que actúan como referentes de innovación y excelencia dentro del sistema de FP.

La inclusión del Institut Hospital del Mar permitirá desarrollar actuaciones de innovación y experimentación en materia de FP, contribuirá a adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercada e impulsará la formación del personal docente y formador, entre otros.