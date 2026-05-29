La defensa de Andic afirma que la caída en Collbató es "idéntica" a la que su padre tuvo meses antes

Jonathan Andic - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El informe pericial aportado por la defensa de Jonathan Andic al Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) sobre la reconstrucción de la muerte, en diciembre de 2024, del fundador de Mango y padre del investigado, Isak Andic, concluye que este habría sufrido las mismas lesiones en la caída mortal de Collbató (Barcelona) que en una "idéntica" meses antes.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se basa en el vídeo de una caída accidental que Isak Andic sufrió el 20 de febrero de 2024 en el vestíbulo de la Mutua Universal de Barcelona.

Del análisis cinemático y biomecánico realizado mediante mediciones que fueron verificadas 'in situ' por el perito que firma el informe, se acredita un patrón de caída que se caracteriza por una pérdida súbita del equilibrio, un impulso "incontrolable" hacia adelante durante varios metros, la imposibilidad de recuperar la verticalidad, la ausencia de reflejo de protección con las manos y una caída final hacia el lado derecho.

En el estudio médico forense, realizado por dos doctores, se constata que Andic padecía artrosis en ambas rodillas, una patología por la que ya había requerido tratamiento y que limita la capacidad de reacción y la corrección del equilibrio.

De las imágenes del incidente en la Mutua Universal de Barcelona captadas por una cámara de seguridad se desprende, según los peritos de la defensa, que Andic perdió el equilibrio ante un pequeño desnivel, fue incapaz de recuperar el paso, presentaba rigidez en la columna, mostró una reacción tardía y pobre de los mecanismos de protección y no extendió las manos.

"Esta disfunción motora documentada explica por qué la víctima no pudo poner las manos al frente durante la caída mortal. No fue por sorpresa ni por inconsciencia inicial, sino por una incapacidad neuromotora preexistente para activar el reflejo protector", sostienen, un hecho que explicaría la ausencia de lesiones palmares.

Esta versión intenta rebatir el auto de prisión provisional eludible bajo fianza de la instructora, quien en base a un informe forense, determinó que la caída de Andic fue como si se "hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante".

También indicaba la jueza que todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente, si bien no presentaba lesiones en las palmas de las manos, por lo que se descartó el resbalón con una piedra o una caída hacia adelante.

EL TERRAPLÉN

Los peritos del informe de la defensa sostienen que la caída en Collbató pudo producirse de la misma forma que en la Mutua Universal de Barcelona, donde la intervención de terceros, que sostuvieron al fundador de Mango, amortiguó la caída, a diferencia de la que sufrió en Montserrat, donde cayó inicialmente por un terraplén y, posteriormente, por un acantilado de 87,91 metros con rocas y salientes.

"Esta configuración --terraplén deslizante seguido de caída libre por acantilado-- es la que convierte un patrón de caída idiopática (no letal en un vestíbulo plano) en una secuencia objetivamente mortal cuando se aplica al sendero de montaña", concluyen.