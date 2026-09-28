La defensa de Jonathan Andic pide que Miquel Roca declare en relación al encargo de la fundación

Archivo - El abogado y expolítico español Miquel Roca, en una foto de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, en diciembre de 2024, ha solicitado a la instructora que tome declaración al abogado Miquel Roca, que según el equipo legal recibió el encargo del magnate para constituir una fundación con fines filantrópicos.

Según ha avanzado 'El Periódico' y ha confirmado Europa Press, el equipo legal de Jonathan Andic considera que su testimonio podría dar cuenta del encargo recibido por Isak Andic con relación a la constitución de la fundación, los aspectos estructurales de la misma, el cuadro de patronos y la función, así como el papel de sus hijos y si con la constitución de la misma se alteraban o no las expectativas hereditarias o si contaba o no con el apoyo de la familia.

Así lo ha solicitado el equipo legal, que encabezan los penalistas Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, al considerar que la hipótesis incriminatoria que contempla la instructora apunta a que Jonathan Andic tenía una motivación relacionada con un supuesto desacuerdo en relación a la constitución de la fundación y su relación con sus expectativas hereditarias.

La defensa también propone como prueba testifical la comparecencia del hijo de Miquel Roca, el abogado Joan Roca, en el mismo sentido que su padre, y de un notario que podría dar cuenta de la sucesión de testamentos que otorgaba anualmente Isak Andic y que "podrá hacer desvanecer el bulo del proyecto de desheredación de Jonathan Andic".

También solicita que tome declaración a la directora financiera y de administración de una sociedad patrimonial designada por Isak Andic para preparar los testamentos anuales y sus sucesivas modificaciones, del profesional que contribuyó a diseñar junto al magnate la planificación de la futura gestión de su patrimonio y de las empresas familiares, y del CEO de Mango, Antonio Ruiz.