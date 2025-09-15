Una delegación del Puerto de Shangái visita el Puerto de Barcelona

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, recibiendo a una delegación del Puerto de Shanghái. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Puerto de Shanghái (China) ha visitado este lunes el Puerto de Barcelona en el marco del acuerdo firmado entre ambas autoridades portuarias a finales de julio para fortalecer relaciones y crear un corredor verde entre ambos puertos, informa la entidad portuaria barcelonesa en un comunicado.

La delegación ha sido encabezada por el vicepresidente y director de Operaciones de Shanghai International Port Group (SIPG), la organización encargada de gestionar el mayor puerto de contenedores del mundo, Wang Haijian, y el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell.

El encuentro ha incluido una reunión de trabajo así como una visita a la planta de Ebro en la Zona Franca de Barcelona, la antigua Nissan, donde el fabricante chino Chery ha invertido para reindustrializar el complejo.

Según la entidad portuaria barcelonesa, las conexiones entre puertos y el creciente interés en el mercado europeo de los fabricantes chinos "ha consolidado al Puerto de Barcelona, con una importante infraestructura de terminales de vehículos avanzadas, como la puerta de entrada de los vehículos chinos a Europa".

En este sentido, el Green Shipping and Digital Corridor previsto en el acuerdo firmado entre ambos puertos permitirá que estas conexiones "sean más eficientes y sostenibles, ofreciendo servicios marítimos neutros en emisiones entre Extremo Oriente y el Mediterráneo".