Los delitos en Catalunya bajan un 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto al año pasado

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, antes del Comité de Seguridad y Justicia - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delitos en Catalunya han descendido un 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, especialmente los delitos patrimoniales como los hurtos, cuya cifra se sitúa cerca del 13% en comparación a la media obtenida entre 2022-25.

Así lo han explicado este jueves la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en una atención a los medios antes de la reunión del Comité Nacional de Seguretat i Justícia.

El Comité lo ha encabezado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y en él se han analizado diversos datos y propuestas para abordar cuestiones de seguridad en Catalunya, así como su posterior recorrido en ámbito judicial.

266.197 DELITOS HASTA JUNIO

Hasta el 30 de junio Catalunya ha registrado un total de 266.197 hechos delictivos, la mayoría de ellos (226.279) se han registrado en el entorno físico, si bien 39.918 se han producido en el entorno virtual, principalmente ciberestafas.

Por otro lado, los delitos contra la libertad sexual han experimentado un incremento del 15,1% respecto a la media del cuatrienio 2022-25, con un total de 2.224, y un 45% de estos delitos se llevan a cabo dentro de domicilios.

MEJORA EN EL AEROPUERTO

Parlon y Trapero han destacado la notable mejora al reducirse los delitos en el Aeropuerto, donde hasta junio se han registrado 760 hechos, una cifra inferior a los 2.457 que se registraron en esta infraestructura durante el mismo periodo del año pasado (-26,7%).

Una de las medidas que han ayudado a reducir esta cifra han sido las órdenes de alejamiento y las mejoras legislativas gracias a la nueva Ley contra la Multirreincidencia, según ha detallado Trapero.

MUERTES POR ARMAS DE FUEGO

En el primer semestre de este año se han registrado 6 muertes por arma de fuego y 27 heridos frente a los 8 muertos y 28 heridos que se produjeron en todo el año pasado.

En este sentido, Trapero ha reconocido que ahora "hay más armas de fuego en las calles de Catalunya", que principalmente usan delincuentes para cometer robos violentos o intimidatorios, así como grupos criminales vinculados al crimen organizado.

Además, en los 6 homicidios con arma de fuego de este año el narcotráfico ha estado presente como "catalizado y acelerador" de este tipo de hechos.

ESPADALER

Por su parte, Espadaler ha indicado que al haber más presión policial en las calles se produce un efecto inmediato al incrementarse la actividad judicial, un hecho que hasta ahora había significado un "atasco" en los juzgados.

No obstante, ha explicado que el incremento de 91 plazas judiciales ayudará a reducir los plazos en el ámbito penal y se repartirán en diferentes jurisdicciones en diferentes niveles, desde el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), las audiencias provinciales y los tribunales de instancia.