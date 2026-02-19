Los delitos suben un 10,1% en L'Hospitalet (Barcelona) en 2025 y el 82% del total fueron robos

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, y la consellera de Interior, Núria Parlon, tras la Junta Local de Seguridad - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los delitos han subido un 10,1% en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 2025 respecto al mismo periodo del año pasado y un 82% del total fueron contra el patrimonio, si bien los más destacados son robos con fuerza dentro de vehículos (+52,7%) y establecimientos (+43,1%), mientras que los robos con violencia han ascendido un 3,1%.

Así se desprende tras el balance delincuencial presentado en la Junta Local de Seguridad del municipio celebrada este jueves, a la que ha asistido su alcalde, David Quirós; la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, informa en un comunicado la Delegación del Gobierno.

Por otro lado, los robos con fuerza en los domicilios han bajado un 21,1% y los ciberdelitos un 25,4%, a pesar de que se han producido incrementos "relevantes" en modalidades como la usurpación de identidad, y en cuanto a las detenciones, han aumentado un 7,7% pasando de las 4.359 de 2024 a las 4.695 en 2025.

Tras obtener estos datos, Prieto ha reconocido que tienen un "reto por delante", por lo que ha puesto a disposición del consistorio y la Conselleria de Interior todos los recursos y capacidades posibles de Policía Nacional y Guardia Civil.

Finalmente, ha puesto en valor la coordinación de todos los cuerpos policiales que actúan en "dos esferas, la cotidiana y la estructural", ya que las actuaciones contra la multirreincidencia y los objetivos de seguridad se complementan con las operaciones para desarticular redes criminales con conexión directa en L'Hospitalet.