Demoras en 3 líneas de Rodalies por robo de cable entre Barcelona Sant Andreu y Montcada i Reixac

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La R2, R2 Nord y R11 de Rodalies registran este miércoles por la tarde retrasos que pueden superar los 40 minutos por un robo de cable que se ha producido entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac, informa Rodalies en un comunicado.

Por ello, recomiendan a los viajeros con origen o destino al Aeropuerto de Barcelona que utilicen el servicio de Metro, ya que los convoyes pueden estar parados o ir más lentos a medida que se acercan al tramo afectado.

El personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.